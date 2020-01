Preţul petrolului a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimele luni

14:50

Toate fetele si tinerele femei stiu ca traditia spune ca isi vor visa ursitul daca in noaptea ajunului Bobotezei isi vor pune un fir de busuioc sfintit sub perna. Pe langa aceasta, insa, exista si alte datine, care, desi au fost date uitarii de catre romanii din mediul urban, sunt inca respectate in lumea satului. Despre acestea vom vorbi mai pe larg in cele ce urmeaza, astfel incat sa nu trecem cu vederea bogatia culturala a poporului nostru.Iata ce obiceiuri si superstitii de Boboteaza le sunt specifice romanilor!Boboteaza - o sarbatoare de mare importantaBoboteaza, care mai este cunoscuta si sub numele de Epifanie, Teofanie, Aratarea Domnului sau Descoperirea Cuvantului Intrupat, este sarbatoarea prin care ni se aduce aminte de botezul Domnului Iisus Hristos, care a avut loc in apele Iordanului, atunci cand El a implinit varsta de 30 de ani. Boboteaza este in stransa legatura cu sarbatoarea din data de 7 ianuarie, cand se celebreaza Sfantul Ioan, cel care l-a botezat pe Mantuitor.Una dintre traditiile cu tenta religioasa, tipica Bobotezei, consta in sfintirea apei de catre preot. Astfel, ea nu numai ca va putea fi consumata sau folosita in cadrul diverselor ritualuri de inspiratie biblica, asa cum ar fi impartasania, pe perioada intregului an, fara a suferi modificari si, in acelasi timp, va capata proprietati vindecatoare. De aceea, este bine sa se consume putina aghiasma in dimineata fiecarei zile de dupa Boboteaza.