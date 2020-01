Pe 8 ianuarie va fi prezentat la Teatrul Naţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu” ”Spărgătorul de nuci”

08:45

Evenimente 1 325: După decesul tatălui său regele Denis, Afonso al IV-lea devine rege al Portugaliei. 1355: În conflictul dintre Afonso al IV-lea al Portugaliei și fiul său Petru, regele o decapitează pe Inês de Castro, ceea ce va duce la un război civil. 1558: Trupele franceze conduse de François de Guise ocupă orașul portuar Calais, ultima posesiune continentală a Angliei condusă de regina Maria I. 1566: Scaunul pontifical din Vatican este ocupat de Papa Pius al V-lea. 1598: Boris Godunov a devenit primul țar al Rusiei din afara dinastiei Rurik. 1610: Matematicianul și astronomul italian Galileo Galilei (1564-1642) a descoperit patru sateliți ai planetei Jupiter – Ganimede, Io, Europa și Callisto. 1797: Tricolorul italian a fost adoptat pentru prima oară ca drapel al Republicii Cispadane, un stat efemer din timpul războaielor napoleoniene. 1904: A fost anunțat semnalul marinăresc utilizat în caz de pericol, CQD ("seek you, danger"), efectiv începând cu 1 februarie, înlocuit, un an mai târziu la 1 aprilie 1905, cu SOS. (SOS poate fi privit ca o abreviere a: "save our ship", "save our souls", sau "send out succour", dar in realitate nu este o abreviere, nici acronim). 1917: S-a creat, la Iași, "Comitetul Național al românilor emigranți din Austro-Ungaria", avându-i în frunte pe Vasile Lucaciu și pe Octavian Goga. Comitetul, alcătuit din 12 membri, a semnat Declarația de război împotriva Austro-Ungariei. 1927: Primul telefon internațional - de la New York la Londra. 1931: Are loc, la sala Femina, premiera filmului "Ecaterina Teodoroiu", film sonor (cu dialog în inserturi) despre eroina de la Jiu. 1939: Marguerite Perey descoperă Franciu, ultimul element descoperit pentru prima dată în natură, mai degrabă decât prin sinteză. 1946: Admiterea în guvernul Petru Groza a câte unui reprezentant al PNȚ (Iuliu Maniu) și PNL (Brătianu) în calitate de miniștri secretari de stat fără portofoliu - anunță sfârșitul "grevei regale". 1949: S-a încheiat războiul din Palestina declanșat după proclamarea independenței Israelului, la 14 mai 1948. 1953: Președintele american Harry Truman a anunțat public faptul că SUA au dezvoltat prima bombă cu hidrogen din lume. 1973: La Paris, Henry Kissinger, consilier prezidențial pe probleme de securitate națională al SUA, și Le Duc Tho, conducătorul delegației nord-vietnameze, au încheiat negocierile de pace cu privire la războiul din Vietnam (1964-1975). 1979: Regimul Khmerii Rosii, condus de Pol Pot, este răsturnat de trupele vietnameze. 1989: Akihito devine împărat al Japoniei. 1990: Turnul din Pisa este închis pentru siguranță pentru vizitatori, înclinarea devenind prea periculoasă. Lucrările de renovare vor dura până la 15 decembrie 2001. 1992: A început recensământul populației și al locuințelor. Acțiunea s-a încheiat la 14 ian. 1992 1996: Exploratorul Fiodor Koniukov a atins Polul Sud, după o călătorie de 60 de zile pe schiuri, în care a parcurs 1350 de km; marșul a început la 7 noiembrie 1995. 1999: În fața Senatul Statelor Unite începe punerea sub acuzare a președintelui Bill Clinton. El este acuzat de sperjur și obstrucție a justiției în urma afacerii Lewinsky. 2015: Sediul ziarului satiric Charlie Hebdo din Paris a fost vizat de un atac cu arme automate, comis de persoane mascate și soldat cu multe victime. Cel puțin 12 persoane, între care doi polițiști și mai mulți jurnaliști renumiți, au fost ucise și alte unsprezece persoane au fost rănite. Nașteri 1502: Papa Grigore al XIII-lea (1572-1585); în anul 1582 a introdus un nou calendar (calendarul gregorian) (d. 1585) 1796: Prințesa Charlotte Augusta de Wales, Prințesă Leopold de Saxa-Coburg-Saalfeld (d. 1817) 1800: Millard Fillmore, politician american, al 13-lea președinte al Statelor Unite (d. 1874) 1830: Albert Bierstadt, pictor american (d. 1902) 1844: Bernadette, călugăriță franceză, cea care a avut viziunea Fecioarei Maria (d. 1879) 1845: Regele Ludwig al III-lea al Bavariei (d. 1921) 1881: Ion Minulescu, poet, prozator și dramaturg român (d. 1944) 1895: Clara Haskil, pianistă originară din România (d. 1960) 1916: Elena Ceaușescu, activistă comunistă română, soția lui Nicolae Ceaușescu (d. 1989) 1918: Ion Frunzetti, critic și istoric de artă, poet, publicist, eseist și traducător român (d. 1985) 1926: Mircea Sântimbreanu, scriitor de literatură pentru copii, publicist, scenarist și producator de film român (d. 1999) 1933: Ioana Bulcă, actriță română 1964: Nicolas Cage, actor american 1985: Bănel Nicoliță, fotbalist român 1985: Lewis Hamilton, pilot britanic de Formula 1 1990: Gregor Schlierenzauer, săritor cu schiurile austriac Decese 1325: Denis al Portugaliei (n. 1261) 1355: Inês de Castro, metresă, apoi regină consort Portugaliei (n. 1325) 1536: Catherine de Aragon (n. 1485) 1655: Papa Inocențiu al X-lea (n. 1574) 1830: Charlotte de Spania, soția regelui Ioan al VI-lea al Portugaliei (n. 1775) 1890: Augusta de Saxa-Weimar, soția împăratului Wilhelm I al Germaniei (n. 1811) 1932: André Maginot, om politic francez, ministru de război (n. 1877) 1943: Nikola Tesla, fizician american de origine sârbă (n. 1856) 1944: Ion Th. Simionescu, geolog și paleontolog român (n. 1873) 1958: Petru Groza, președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, fondator și președinte al Frontului Plugarilor (n. 1884) 1960: Prințul Ferdinand Pius, Duce de Calabria, șeful Casei de Bourbon-Două Sicilii (n. 1869) 1984: Costică Acsinte, fotograf român (n. 1897) 1984: Alfred Kastler, fizician francez (n. 1902) 1989: Hirohito, cel de-al 124-lea împarat al Japoniei (n. 1901) 1993: Sile Dinicu, pianist, dirijor, compozitor și orchestrator de muzică ușoară (n. 1919) 1993: Ștefan Baciu, poet, ziarist, eseist, critic de artă din diaspora (n. 1918) 1998: Alexandru Elian , savant și dascăl de teologie, academician, profesor doctor (n. 1910) 1998: Vladimir Prelog, chimist elvețian, laureat Nobel (n. 1906) 2011: Ion Vova, actor și regizor român (n. 1917) 2013: Huell Howser, actor american (n. 1945) 2013: Epifanie Norocel, episcop român (n. 1932) 2014: Emiel Pauwels, atlet belgian (n. 1918) 2015: Tadeusz Konwicki, regizor și scriitor polonez (n. 1926) 2015: Rod Taylor, actor australian de film (n. 1930) 2017: Mário Soares, politician portughez, președinte al Portugaliei (n. 1924) 2018: France Gall, cântăreață franceză (n. 1947)