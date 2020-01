Free Cycle Chișinău – grupul de Facebook unde poți oferi membrilor lucrurile noi sau vechi pe care nu le mai folosești

15:45

Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru că ar fi aprins focul în weekend în statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetaţie din Australia. Statele din sudul şi estul Australiei se confruntă de câteva luni cu incendii de vegetaţie care au produs pagube grave. Autorităţile au declarat că o serie de incendii ar fi fost pornite de piromani, unii dintre ei având doar 16 ani, scrie Agerpres.