Tragedie la Hâncești. Un tânăr s-a bușit cu motocicleta într-o mașină parcată la poartă și a murit

10:20

Lungmetrajul ”1917”, dedicat Primului Război Mondial, pelicula ”Once Upon a Time… in Hollywood”, cu o acţiune plasată în anii 1960 la Los Angeles, serialul de comedie ”Fleabag”, serialul dramatic ”Succession” şi miniseria TV ”Chernobyl” au câştigat principalele premii atribuite la gala Globurilor de Aur 2020, decernate duminică într-o seară marcată de numeroase surprize. „The Two Popes” (Netflix) • „The Irishman” (Netflix)„Joker” (Warner Bros.)„Marriage Story” (Netflix) Globurile de Aur 2002. Ce...