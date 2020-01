O miliție proiraniană amenință că va opri transporturile de petrol din Golf către SUA

17:00

În Statele Unite, toată lumea vorbește despre dieta ketogenă. Dieta care interzice carbohidrații pentru a determina corpul să ardă grăsimi pentru energie a prins în cazul multor celebrități precum Kourtney Kardashian și Halle Berry invadând paginile de pe rețelele de socializare cu rețete și fotografii în care se observă rezultatele. Acum dieta are chiar o zi care îi poartă numele. Un retailer american de suplimente nutritive cu sediul în New Jersey a numit prim duminică din acest nou deceniu National Keto Day (5 ianuarie 2020). „Ce poate justifica acordarea unei zile pentru a celebra o dietă rapidă?” a declarat dr. David Katz, director fondator al Yale University Prevention Research Center. „Și dieta cu grapefruit își merită cu siguranță propria zi!”, a glumit expertul. Katz nu este fan al dietei ketogenice sau al oricărei alte diete care interzice consumul de grupe alimentare complete, numindu-le nesănătoase și nesustenabile. „Pierderea rapidă a kilograme urmând o dietă rapidă, bazată pe un singur sau două grupe de alimente, proste, neechilibrate, duce inevitabil la o recâștigare și mai rapidă a kilogramelor”, a spus Katz, care este președintele True Initiative, o organizație non-profit dedicată promovării sănătății și prevenirii bolilor. Faptul că dieta ketogenică funcționează este doar o presupoziție falsă pentru toate dietele restricționează consumul de zahăr și carbohidrații rafinați. Părerea lui Katz despre această dietă extrem de populară este împărtășită de alți 24 de nume de top din domeniu care au clasificat 35 de diete pentru 2020, publicate recent de SUA News și World Report. Dieta keto este considerată a doua cea mai eficientă și mai ușor de urmat, după dieta mediteraneană. Dar experţii în sănătate consideră că în această dietă carbohidraţii sunt restricţionaţi drastic, iar astfel dieta devine una nesănătoasă. Adepții acestei diete se concentrează pe beneficiile pe termen scurt, fără a ține cont de posibilele riscuri pe termen lung. Keto este prescurtarea de la cetoză, un proces metabolic normal în care celulele corpului ard fragmente de grăsimi numite cetone în loc de glucoză pentru combustibil. Dieta ketogenică a fost concepută în anul 1920 de către un grup de cercetători din cadrul Johns Hopkins Medical Center având ca obiectiv principal tratamentul epilepsiei prin controlul crizelor epileptice, în special la copii. Crearea cetozei nu este atât de simplă pe cât pare. Ficatul tău este forțat să producă cetone doar atunci când aportul de carbohidrati este redus drastic. În dieta keto, vă limitați aportul de carbohidrați la numai 20 până la 50 pe zi, cu cât este mai mic cu atât mai bine. Pentru a înțelege asta, o banană medie sau un măr are în jur de 27 de carbohidrați. Poate dura zile până la câteva săptămâni înainte ca organismul să se obișnuiască. Între timp, corpul va țipa după carbohidrați și te vei simți obosită. Senzația de oboseală și de stare de rău este atât de cruntă încât adepții au numit-o „keto flu” (gripa ceto). Veți avea, de asemenea, „keto-breath”, un gust de metal similar cu cel atunci când încercați îndepărtarea lacului de pe unghii. Doar urinând puteți elimina cetonele din corp. Va trebui să beți multă apă pentru a încerca să combatețiconstipația și alte dureri de stomac cauzate de lipsa de fibre din fructe și din legumele care conțin amidon. Odată ce perioada critică e depășită, vei simți mai multă energie, te vei concentra mai bine, dar vei trăi cu o senzație permanentă de foame. Pentru a umple golul lăsat de cardohidrați, trebuie să consumați grăsimi. Cel puțin 70% din dieta keto constă din lipide. Desigur, puteți obține aceste lipide din grăsimi nesaturate sănătoase, cum ar fi avocado, tofu, migdale, nuci, semințe și ulei de măsline. Dieta permite, de asemenea, acele grăsimi saturate care nu sunt atât de bune pentru arterele tale, cum ar fi untura, untul, uleiul de palmier și de nucă de cocos, precum și laptele integral, brânza și maioneză. Dieta ketogenă este proiectată să fie o dietă pe termen scurt și există o serie de studii și studii care demonstrează eficacitatea acesteia. Dacă este urmată corect, poate fi un instrument excelent pentru tratarea și prevenirea mai multor afecțiuni cronice, sprijinind totodată sănătatea generală. Concluzia este că, în ciuda popularității sale actuale, există foarte puține studii care pot susține sau respinge impactul său asupra sănătății.