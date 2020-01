O femeie a murit într-un accident rutier produs la Ungheni

17:30

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanţă în reţelele de distribuţie, se va întrerupe energia electrică: Ungheni 09 ianuarie 2020: or. Ungheni, str. C. Porumbescu 5 – 09.00-16.30. s. Cornești, Rezina, Mănoilești (parțial) – 09.00-16.30. 10 ianuarie 2020: or. Ungheni, str. A. Bernardazzi 9 – 08.30-16.00. s. Bușila, Rădenii Vechi, Florițoaia (parțial) – 08.30-16.00. 11 […]