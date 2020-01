Ayatollahul Khamenei, la sicriul generalului Soleimani

15:50

În Croația, președinta conservatoare Kolinda Grabar-Kitarovic încearcă să obțină astăzi un al doilea mandat în turul doi de scrutin al alegerilor prezidențiale în care îl are drept candidat pe fostul premier de stânga Zoran Milanovic. Votul are loc la cinci zile după ce Croația a preluat președinția rotativă pe șase luni a Uniunii Europene. În primul tur, Grabar-Kitarovic s-a situat pe locul doi, cu 26,7%, față de cele 29,56% obținute de Milanovic. În Croația, președintele are un rol de reprezentare, cu împuterniciri reduse. Dar pierderea alegerilor de către președinta actuală va pune în dificultate partidul de guvernământ de centru-dreapta al premierului moderat Andrej Plenkovic. La preluarea președinției UE, acesta a declarat că țara sa are ca obiectiv deblocarea procesului de aderare la blocul comunitar pentru Albania și Macedonia de Nord.