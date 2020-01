Parlamentar de la București: „Reunirea cu Republica Moldova trebuie asumată ca proiect de țară”

09:50

În data de 28 decembrie 2019 a avut loc sfințirea locului unde se va construi prima biserică românească din Poroskovo. La eveniment au participat preoții din împrejurimi, împreună cu protopopul din Perecin, părintele Vladimir. Biserica românească se va construi cu binecuvântarea IPS Teodor de la Mukacevo. „Noua biserică va fi în aceeași curte unde este și școala. Este singurul teren pe care-l avem și încercăm să-l folosim pentru ambele lucruri. Inițial ne-am gândit doar pentru școală, nu ne-am gândit să facem și o biserică, dar pentru că volohii, cei care au rămas ortodocși și nu au căzut pradă prozelitismului sectar, au dorit să aibă o școală în limba maternă, atunci am zis să-i ajutăm, pentru că oamenii aceștia chiar vor cu adevărat, așa că s-a ajuns să se pună ideea unei noi biserici care, până la urmă, văd că se va pune în practică”, a declarat părintele Eftimie Mitra pentru InfoPrut. Slujba de sfințire a fost ținută de către părintele protopop Vladimir, care aparține de Mitropolia Ortodoxă de Mukacevo, iar la rândul său Mitropolia Ortodoxă de Mukacevo aparține de Mitropolia Kievului, păstorită de IPS Onufrie, cel de sub Biserica Rusă. Părintele Mitra a menționat că, pe lângă părintele protopop, au oficiat slujba cei doi preoți din Poroskovo, părintele Victor și părintele Ivan, „pentru că în Poroskovo, fiind un sat foarte mare, sunt două parohii, iar a treia parohie va fi aceasta a volohilor”. „Inițial ne-am dorit să avem un hram al Maicii Domnului, aceasta a fost propunerea mea, volohii au acceptat-o. Pentru că centrul social se va numi „Maica Domnului- bucuria celor necăjiți”, ne-am gândit să fie și biserica sub același nume, cu același hram. Dar Mitropolitul a decis să fie cu hramul Sfântul Proroc Ilie, tocmai pentru că Sfântul Proroc Ilie este cel care a dat pe față vicleșugul prorocilor mincinoși”, a explicat părintele Mitra. Volohii au acceptat propunerea Mitropolitului, așa că hramul va fi în data de 2 august, după calendarul vechi, când se va sărbători Prorocul Ilie Tesviteanul. „Dacă reușim, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem rost de bani, volohii vor să toarne fundația până la viitorul hram, să-l cheme pe Mitropolit să sfințească fundația viitoarei biserici”, spune Eftimie Mitra. Românilor din zonă li s-a propus să aibă biserică greco-catolică în limba română sau biserică autocefală în limba română, propunerea venind din partea unor autorități. „Volohii au vrut să fie și ei, la fel ca ceilalți români din Ucraina, sub biserica rusă, pentru că și românii din Transcarpatia, și românii din Cernăuți, și românii din Odesa, din toate zonele Ucrainei, toți românii sunt sub singura Biserică Canonică din Ucraina. Din acest motiv au fost refuzate toate propunerile din partea anumitor oficialități și până la urmă au cerut binecuvântarea Mitropolitului de Mukacevo, care a aprobat să se facă o biserică ortodoxă pentru volohi, în care să se slujească în limb maternă, adică în limba română”, ne spune părintele. La sfârșitul evenimentului, părintele protopop a ținut cuvânt de învățătură în care i-a felicitat pe volohi pentru inițiativa lor de a ridica biserica lor în limba română, iar apoi a vorbit și părintele Mitra, explicându-le volohilor că sărăcia trebuie să apropie și nu să depărteze oamenii de Dumnezeu. „Pentru că Hristos a fost un om sărac, s-a născut în ieslea cu fân a boilor și a vacilor din peșteră și a trăit în sărăcie materială, în schimb a fost foarte bogat duhovnicește, într-o bogăție duhovnicească imensă, pe care noi oamenii pământeni n-o putem cuprinde. Acesta fiind și un îndemn pentru volohi, să nu se lase ispitiți de ajutoarele materiale și de promisiunile lumești care li se fac în comunitatea lor, atunci când li se propune o altă credință, o altă religie”, explică acesta. Sfințirea având loc în preajma sărbătorilor de iarnă, părintele le-a oferit credincioșilor modelul lui Iisus ca model de viață în noua lor parohie pe care o vor avea. „Dacă Îl vor urma, vor trăi și vor fi bogați duhovnicește, dacă nu, alții vor profita de sărăcia lor și îi vor duce la pierzare. Probabil că unul dintre motivele pentru care Mitropolitul Teodor de la Bocaccio a decis acest hram a fost prozelitismul sectar care se face acum la ei în comunitate, profitându-se de sărăcia lor”, este sfatul său. Până se va găsi un preot care să slujească în noua biserică, părintele Eftimie Mitra spune că vor sluji pe rând, el și alți doi preoți din sat. „Am avut o înțelegere cu cei doi preoți din sat că, până vom reuși să găsim un preot aici, să slujească și ei din când în când, atunci când pot, să mai slujesc și eu din când în când, atunci când pot și-mi găsesc un preot înlocuitor la mine la biserică. Și astfel o să întreținem cumva slujbele în biserică până când va fi un preot al lor, al volohilor”, afirmă acesta. În concluzie, părintele Mitra subliniază că această biserică îi va ajuta pe volohi să se poziționeze mai bine în societate, fiind cineva greu de neglijat în comunitate. „Nu mai sunt ai nimănui de nicăieri, sunt ai cuiva, sunt cineva în această comunitate, cineva care nu sunt de neglijat. Prin biserica ortodoxă ei vor avea legături mai strânse cu ucrainenii din zonă, care sunt tot ortodocși, definindu-se, în același timp, ca cetățeni ucraineni de etnie română și religie ortodoxă. Până acum, volohii erau au nimănui, nimeni nu dădea mare importanță acestei comunități. Dar ei deja încep încet-încet să se integreze în comunitățile, satele din împrejurimi. Dacă ucrainenii sunt ortodocși din rădăcinile lor, și românii sunt ortodocși din rădăcinile lor, între românii din Poroskovo și comunitățile ucrainene care sunt, și unii și alții ortodocși la origine, se vor lega legături mai strânse, ceea ce pentru noi este un mare pas înainte", a mai adăugat acesta.