Tănărul din Costești, bătut cu bestialitate în noaptea de Revelion, a decedat la spital în această dimineață

16:50

Potrivit meteorologilor, duminică vom avea până la minus 4 grade noaptea la Nord, minus 3 grade în Centru și minus 2 grade în localitățile din Sudul țării. Duminică ziua se așteaptă temperaturi între 0 și plus 2 grade la Nord, 0 și plus 3 grade în Centru și între plus 2 și plus 4 grade la Sud. La luni vremea se răcește și sunt așteptate ninsori. Noaptea vom avea temperaturi de până la minus 7 la Nord, până la minus 6 în Centru și până la minus grade la Sud....