Un ton roşu uriaş, vândut pentru 1,8 milioane de dolari în prima licitaţie a anului din Japonia

11:40

Simona Halep s-a alăturat jucătorilor de tenis care donează bani pentru victimele incendiilor din Australia, spunând că va dona câte 200 de dolari de fiecare dată când îl va enerva pe antrenorul Darren Cahill. ″Ştiţi că iubesc Australia, dar ştiţi şi că nu dau mulţi aşi. Vreau să ajut şi promisiunea mea este următoarea: de fiecare dată când îl voi enerva pe Darren Cahill la fiecare meci al meu din Australia, voi dona 200 de dolari. Aşa sigur voi strânge mulţi bani”, a scris Halep pe Twitter. Well guys, you know I love Australia, but you also know I don't hit too many aces ? Sooo I want to help and my pledge is this... every time I give @darren_cahill a hard time in my box during all my matches in Aus, I will donate $200. This way I will raise a lot more money ️??— Simona Halep (@Simona_Halep) January 5, 2020 Darren Cahill îi răspunde Simonei Halep Antrenorul Darren Cahill a lăudat iniţiativa Simonei Halep de a dona 200 de dolari de fiecare dată când îl enervează, subliniind că şi el va da 50 de dolari victimelor incendiilor din Australia. la fiecare ieşire nervoasă a româncei, informează News.ro. ″Ştiţi că iubesc Australia, dar ştiţi şi că nu dau mulţi aşi. Vreau să ajut şi promisiunea mea este următoarea:de fiecare dată când îl voi enerva pe Darren Cahill la fiecare meci al meu din Australia, voi dona 200 de dolari. Aşa sigur voi strânge mulţi bani”, a scris Halep pe Twitter. Mobilizare în lumea tenisului Lumea tenisului, aflată în Australia pentru debutul sezonului, s-a mobilizat în vederea strângerii de fonduri pentru victimele incendiilor de vegetaţie, a doua zi după apelul lansat în acest sens de Nick Kyrgios. Preşedintele Tennis Australia Craig Tiley a anunţat organizarea de evenimente pentru strângerea de fonduri la ATP Cup, Openul Australiei şi la alte turnee prevăzute în perioada următoare. De la începutul lunii septembrie, cel puţin 18 persoane au murit şi alte mii au fost evacuate din cauza incendiilor din Australia. Organizatorii turneelor de tenis din Australia au anunţat că experţi medicali vor supraveghea condiţiile de joc şi meciurile vor fi suspendate dacă este cazul.