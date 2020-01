Gînduri bune de la „Gîndul Mîței”, în noul an (VIDEO)

17:00

Interpretul Pasha Parfeny nu are planuri mărețe pentru acest revelion, întrucît, spune el, va fi pe scenă, în fața publicului. „Voi petrece anul nou cu microfonul în mînă, pe scenă și chiar la volan, pentru că am cîteva locații unde trebuie să ajung”, a relatat Pasha pentru Noi.md. După muncă cine și răsplata sub forma unei minivacanțe la Bukovel, a mai mărturisit interpretul. „În fiecare an, în l