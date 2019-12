Un scotian a fost darnic in ultima zi din an. Fotbalistul joaca in Australia si le-a facut un cadou neasteptat adversarilor sai - VIDEO

Un scotian a fost darnic in ultima zi din an. Fotbalistul joaca in Australia si le-a facut un cadou neasteptat adversarilor sai - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md