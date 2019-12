Vicepremierul Pușcuța, la închiderea anului bugetar 2019: Angajamentele bugetare au fost achitate integral și în termen

13:00

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor din Republica Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă: • Dragi concetățeni, Anul 2019 a fost unul dificil, cu experiențe din care am avut cu toții de învățat. Am reușit să readucem stabilitatea și previzibilitatea în procesul de guvernare și am valorificat fiecare oportunitate spre binele cetățenilor. La aproape un an distanță de la alegerile parla...