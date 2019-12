Casele de cultură sunt astăzi departe de ceea ce ar trebui să fie, opinii

11:10

Când Republica Moldova va intra pe ultima sută de metri a pregătirilor de Revelion, în alte părți ale lumii, artificiile vor anunța deja primele clipe ale anului 2020. Primii în noul an pășesc locuitorii din Samoa și Kiribati, țări insulare din Oceanul Pacific. La ora 13.00, ora Moldovei, Anul Nou va fi sărbătorit în Noua Zeelandă, apoi în Australia, Japonia și Hong Kong. Statele Unite ale Americii sunt ultimele care vor intra în noul an. La trecerea dintre an