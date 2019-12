ANRE a avizat Acordul adițional la Contractul de procurare a gazelor naturale rusești

06:40

Dragi cititori, Echipa CURENTUL vă mulțumește că ați fost și în acest an alături de noi. Datorită Dvs. noi ne continuăm activitatea – să informăm societatea. Anul 2019 a fost plin de evenimente politice, sociale, culturale, economice, etc. Fiecare din aceste evenimente am încercat să le redăm cât mai corect și echidistant posibil. Vă dorim […]