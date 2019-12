Decis // Contractul de furnizare a gazelor naturale în R.Moldova, prelungit

09:50

Am asistat în 2019 la una dintre cele mai proaste variante de evoluție pe care am fi putut-o prognoza în Republica Moldova. Un an confuz, cu o ambiguitate în alegeri, cu mezalianța PSRM-ACUM și rezultatul anticipat al eliminării Guvernului ACUM de la guvernare. Deși mulți se chinuie să acopere eșecul major al calculelor, lipsei de garanții al guvernării și acumularea nepermisă de putere la nivelul președintelui, cu edificarea noului regim Dodon, folosind drept element pozitiv eliminarea Oligarhului Rău care a Capturat Statul, se poate spune că am căzut din lac în puț. Eliminarea/fuga lui Vladimir Plahotniuc nu a antrenat și prăbușirea partidului său, în schimb costurile mezalianței sunt decontabile în continuare.