Primăria a fost invadată de urători (FOTO)

13:30

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor din Republica Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă:Dragi concetățeni,Anul 2019 a fost unul dificil, cu experiențe din care am avut cu toții de învățat. Am reușit să readucem stabilitatea și previzibilitatea în procesul de guvernare și am v