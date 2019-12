Vino la concertul din PMAN. La ce ora începe sărbătoarea

11:30

Artistul emerit al Moldovei, regizorul, actorul teatrului ”A.P. Cehov”, Dmitri Koev, le-a urat cititorilor portalului de știri Noi.md ca în noul an în familiile lor să domnească dragostea, confortul și căldura și i-a invitat pe toți să vină cu familiile la Teatrul Cehov!„Prietenii mei! Revelionul este o sărbătoare de familie! Vreau ca în noul an, în familiile voastre să domnească dragostea, co