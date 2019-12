Cadavrul unui bărbat, găsit în apropierea Spitalului raional Florești

09:50

Anul 2019 s-a dovedit foarte prolific în cazul descoperirilor din domeniul neuroştiinţelor. Creierul este un organ foarte complex, fiind o oportunitate pentru oamenii de ştiinţă din diferite domenii să realizeze o multitudine de studii şi să vină de la an la an cu noi descoperiri. Anul 2019 nu a fost diferit, cercetătorii reuşind să extindă cunoştinţelor legate despre creier. Live Science a realizat o listă cu 10 dintre aceste descoperiri. Emoţii în timpul viselor Un studiu din acest an a dovedit că atunci când visăm putem experimenta emoţii puternice, printre acestea remarcându-se furia. Prin studierea lobilor frontali, regiunile din creier unde sunt […]