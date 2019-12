Obiceiurile de Anul Nou ale altor popoare

05:00

Au fost dezamăgiri și clipe senine, obstacole și gesturi de neuitat, lacrimi și zâmbete. Ultima zi din an e și prima în care o luăm de la capăt, cu și mai multă speranță în viitor. Nu va fi ușor, niciodată nu a fost. Dar, indiferent de ceea ce rezervă viitorul, importantă este călătoria, nu destinația. Berbec Berbecii vor fi înconjurați de persoanele pe care le iubesc cu adevărat, în ultima zi din an. Între rude și prieteni, atmosfera va fi una de basm și va încununa un an pe cât de frumos, pe atât de dificil pentru nativii din zodia […]