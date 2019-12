Alexandr Mațarin, primarul orașului Anenii Noi – laureat al Premiilor TRIBUNA-2019!

15:10

Deputatul socialist, Vasile Bolea, este noul protagonist al proiectului TRIBUNA – „Totaluri 2019 – Așteptări 2020”. Astfel, el a făcut totalurile anului 2019, dar și a dezvăluit care sunt planurile pentru noul an. „Anul 2019, din punct de vedere politic, a fost un an al alegerilor. Personal, am participat activ în trei scrutine electorale. Unul a […]