Tânăra care șterge pe jos cu generația actuală! Mesajul devenit viral

13:10

Şapte cadavre, între care două decapitate, au fost descoperite la bordul unei nave de pescuit, din Coreea de Nord, care a naufragiat pe o insulă japoneză, informează Mediafax, care citează The Guardian şi The New York Post. Rămăşiţile au fost descoperite, sâmbătă, într-o navă naufragiată pe Insula Sado, care se află la o distanţă de [...]