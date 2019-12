Klaus Iohannis a promulgat legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

14:00

Pe plan internaţional, după mai puţin de două săptămâni în cinematografe, ”Rise of Skywalker” a obţinut 725 de milioane de dolari încasări, ocupând cea de-a zecea poziţie în topul filmelor cu cele mai mari venituri globale lansate anul acesta şi locul al şaptelea în topul peliculelor lansate în Statele Unite, potrivit Reuters. ”Rise of Skywalker” îşi păstrează un avantaj semnificativ faţă de pelicula aflată pe cea de-a doua poziţie, ”Jumanji: The Next Level”, o continuare a peliculei din 1995, cu Dwayne ”The Rock” Johnson şi Kevin Hart în distribuţie, care a obţinut încasări de 35,3 milioane de dolari în cinematografele nord-americane în acest weekend. Romanul clasic ”Little Women”, semnat de Louisa May Alcott, a fost ecranizat de şapte ori de-a lungul timpului, potrivit revistei de specialitate Variety, dar cea mai recentă versiune, în regia Gretei Gerwig, salutată de critici prin cronici pozitive, a debutat pe cea de-a treia poziţie, cu încasări de 16,5 milioane de dolari în acest weekend. Pelicula îi are în distribuţie pe Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothee Chalamet, Emma Watson şi Laura Dern şi spune povestea bucuriilor şi greutăţilor din viaţa a patru surori în timpul Războiului Civil American. Pe cea de-a patra poziţie, s-a clasat pelicula Disney ”Frozen II”, cu 16,5 milioane de dolari încasări în acest weekend. Musicalul animat o are în distribuţie pe actriţa de pe Broadway Idina Menzel, care îşi împrumută vocea personajului Elsei, pornită spre noi aventuri în Regatul de Gheaţă. ”Spies in Disguise”, o peliculă Fox/Disney, a obţinut încasări de 13,2 milioane de dolari în acest weekend şi ocupă locul al cincilea.