AVIA-INVEST, cu gândul la cei care sunt mai triști decât noi! Donații pentru șase copii orfani și pentru o mamă cu patru fetițe!

Un slogan celebru spune că nu există oameni urâți, ci doar oameni săraci. În lumea celebrităților, de exemplu, se pare că oamenii nu îmbătrânesc la fel ca restul muritorilor ci dimpotrivă, reușesc să rămână tineri și ca prin minune și ridurile dispar, buzele devin mai senzuale sau conturul facial mai pronunțat odată cu trecerea timpului. Starurile își doresc tinerețe și frumusețe veșnică, iar înainte de apela la tratamente invazive de natură chirurgicală, tratamentele faciale minim sau non invazive le sunt aliați de încredere.Botox-ul și celebritatea au devenit sinonime, iar Hollywood-ul îl adoră, chiar dacă uneori nu o strigă în gură mare.Kim KardashianKim Kardashian este adepta procedurilor estetice și nu face nici un secret din asta. De-a lungul timpului, această vedetă a pus la test multe tratamente estetice în show-ul de televiziune "Keeping Up With the Kardashians", precum microneedling-ul, terapia vampir sau PRP și botoxul. Kim a declarat că este fan botox și că îl folosește pentru a-și menține pielea întinsă, dar mai ales pentru a preveni apariția ridurilor noi. Orice controverse ar exista în legătură cu posteriorul ei, toată lumea cade de acord în privința frumuseții tenului său.