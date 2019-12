Ion Ceban: Nu înţeleg de ce de achiziţiile publice în domeniul alimentaţiei copiilor se ocupă Direcţia generală educație, tineret și sport a Capitalei

15:50

Compania reconfirmă, ca reacție la unele documente apărute în mass-media, că noul beneficiar al companiei „Komaksavia Airport Invest” Ltd., care deține o cotă de 95% în AVIA-INVEST, a devenit omul de afaceri rus Andrei Goncearenko.„Informăm că, aproximativ două săptămâni în urmă, NR Investment Ltd. a anunțat despre intenția de a desface afacerea cu „Komaksavia Airport Invest” Ltd. Imediat după acest anunț, dl Marin Tenev a demarat negocierile privind transferul companiei către noi potențiali investitori”, notează „Avia Invest”.În plus, compania aviatică menționează că Andrei Goncearenko demult era interesat de Aeroportul Internațional Chișinău, iar luni, 23 decembrie, a fost semnată tranzacția cu privire la transmiterea acțiunilor „Komaksavia Airport Invest” Ltd. către noul investitor.„Asemenea tranzacții au loc în două etape. În prima etapă are loc înregistrarea tranzacției.