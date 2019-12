Raionul Șoldănești la hotarul dintre ani

22:10

Am fost la Cobâlea. Discuțiile, în mare parte, s-au axat pe fluxul crescând de falsuri în presă. Am rămas mirat, auzind de la localnici că printre sursele importante de informare a lor sunt și posturile de radio și tv din Transnistria. Cu părere de rău, am văzut multă tristețe în ochii oamenilor, deloc puțini din […]