Ion Ceban: Firma de construcții care a demolat ilegal terenul de joacă din sectorul Râșcani al Capitalei, are o zi la dispoziție pentru a-l instala la loc

Începând cu ora 3.00, toată tehnica este în teren pentru a împrăștia material antiderapant și a curăța străzile unde este riscul mai mare de a se forma polei. Totodată, muncitorii curăță și trotuarele. Și la această oră se intervine în tot orașul, situația este sub control.În condițiile meteo de afară am solicitat ca constructorii să asigure curățenia în preajma șantierilor, iar roțile mașinelor, camioanelor sau tractoarelor care ies pe traseu să fie spălate de noroi. În caz contrar vor fi amendați.Primarul a făcut și un îndemn către cetățeni: ,,De întâlniți anumite probleme în circulație din cauza poleiului, rog să ne anunțați”.Această regulă trebuie să fie respectată de toți, în caz contrar vor fi aplicate amenzi dure. Ieri, am dispus să fie organizate și verificări în acest sens. Contează responsabilitatea fiecăruia, iar nepăsarea și reavoința nu va mai fi admisă.