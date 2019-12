Care este situația drumurilor la ora actuală în Chișinău

10:45

Albumul câștigător se numește "Thank You, Next" și cuprinde 12 cântece. Pe locul doi s-a clasat albumul semnat de interpreta Lizzo, "Cuz I Love You". 11 cântece care variază de la hip hop la Rock și Funk sunt interpretate alături de alte vedete, precum Missy Elliott și Gucci Mane. Podiumul celor mai bune albume muzicale, potrivit People, a fost completat de discul lansat de Taylor Swift, "Lover". Artista americană a primit Premiul American Music pentru albumul pop/rock "Lover". În top 10 s-au mai regăsit albumul interpretei Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do De Go", cel al Lanei Del Rei, cu "Norman F-Rockwell" și discul semnat de Beyonce, "Homecoming: The Live Album".