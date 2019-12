Satul Giurgiulești din raionul Cahul – gazda Festivalului Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă (FOTO)

15:10

În mod tradiţional, în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Primăria Drochia primeşte grupuri de colindători, informează PROVINCIAL. „Ei fiind acei ce aduc spiritul autentic al sărbătorilor de Crăciun şi An Nou”, comunică autoritățile locale. „Printre primile cete de urători care au fost mesagerii Crăciunului în acest an au fost copiii de la Liceul Rus […] Post-ul Zeci de colindători la Primăria Drochia (FOTO) apare prima dată în Provincial.