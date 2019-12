Revelionul – ÎN ISRAEL, iar Crăciunul pe vechi… Adriana Ochișanu: „Vin de acolo şi vrem să plecăm la munte”

12:00

Ca în fiecare an, familia regală britanică a făcut din sărbătorile de iarnă un adevărat festin vizual. Asta datorită Ducilor de Cambridge şi superbilor lor copii, Prinţul George (6), Prinţesa Charlotte (4) şi Prinţul Louis, de un an, ultimul lipsind însă de la celebra plimbare de după Crăciun, care are loc în fiecare an pe […]