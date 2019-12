Ce fructe sînt permise în diabet

15:00

De această părere sînt jurnaliștii de la revista People, care au întocmit un top al celor mai populare compoziţii.Albumul cîștigător se numește "Thank You, Next" și cuprinde 12 cîntece.Pe locul doi s-a clasat albumul semnat de interpreta Lizzo, "Cuz I Love You". 11 cîntece care variază de la hip hop la Rock și Funk sînt interpretate alături de alte vedete, precum Missy Elliott și Gucci Man