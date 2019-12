Cel puțin cinci persoane au fost înjunghiate la locuința unui rabin din statul New York

Cel puțin cinci persoane au fost înjunghiate la locuința unui rabin din statul New York în timpul sărbătorii de la Hanuka, a anunțat o organizație evreiască sâmbătă seara. Cinci persoane „cu răni înjunghiate au fost transportate la spitale locale. Două dintre victime erau în condiții critice, una cu cel puțin șase răni”, a spus consiliul. Atacul a avut loc la o casă din Monsey, județul Rockland, la aproximativ 50 de kilometri nord de New York.Oficialii poliției au anunțat că un suspect a fost prins, dar nu au spus imediat dacă investighează atacul ca infracțiune antisemită de ură. „Suspectul a fugit de la fața locului, dar este în custodie în acest moment”, au spus oficialii poliției.Procurorul general din New York, Letitia James, a declarat că a fost „profund tulburată” de rapoartele atacului. „Există toleranță zero pentru actele de ură de orice fel și vom continua să monitorizăm această situație oribilă”, a spus ea într-o postare pe Twitter.În ultimii ani, poliția din Statele Unite se luptă cu o creștere a atacurilor antisemite. Departamentul de poliție al orașului New York a declarat că, la 27 decembrie, ofițerii săi au intensificat patrulele în cartierele evreiești, în urma unor atacuri antisemite. Centrul de reamintire a Holocaustului din Israel, Yad Vashem, a declarat că este „profund îngrijorat de știrile și imaginile unui nou atac antisemit”.

