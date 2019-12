Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Operaţiunea ar trebui să vizeze mai mult de o sută de persoane

16:30

Chiar dacă am avut parte de un decembrie cu +15 grade în termometre, vremea pare să își revină mai aproape de Revelion. Respectiv, în zilele următoare meteorologii ne promit temperaturi sub zero grade și ninsori, iar în noaptea de Revelion, cu toate că nu se preconizează precipitații, temperaturile nu ne vor bucura cu mai mult de +3 grade ziua.