Reguli noi în SUA. De la ce vîrstă poți cumpăra țigări

O nouă lege, care interzice vînzarea produselor din tutun către oricine are vîrsta sub 21 de ani, a intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de US Food and Drug Administration (FDA), transmite noi.md cu referire la Digi24.ro. Săptămîna trecută, președintele Donald Trump a aprobat noua vîrstă minimă într-un poachet de legi, iar FDA a anunțat vineri pe site-ul său web că „acum este ilegal ca un retai

