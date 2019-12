Vremea pentru 29 decembrie

06:15

Sfatul psihologului pentru oamenii care fac totul pentru alții este să încerce să trăiască și pentru ei și nu mai încerca să-i mulțumești pe alții. Vezi explicațiile mai jos. Exista multe femei si multi barbati care vor sa faca totul si sa aiba totul sub control. Ca urmare, ei nu se ocupa de ei insisi, pana cand ajung sa fie coplesiti. Exista femei care isi dedica toata viata celorlalti: copiilor pe care ii cresc, rudelor care depind de ele, relatiei lor pentru care renunta la anumite lucruri si, uneori, la prea multe lucruri. Stim cu totii pe cineva de genul acesta. Exista, de asemenea, barbati care prezinta aceste caracteristici dezinteresate, dedicate fiecarui membru al cercului lor social. Cu toate acestea, dupa cum stii deja, acest tip de personalitate este mai frecvent la femei. Exista milioane de femei care fac mult si primesc putin. Aceste persoane dau totul in timp ce nu se ocupa de ele insele. Cu toate acestea, multe nu-si dau seama cum le poate afecta pe termen lung. Totul are o limita. Mai devreme sau mai tarziu, aceasta investitie va deveni o povara emotionala si psihologica. Chiar daca mintea ta spune „rezista si mergi inainte”, corpul atinge limita si se imbolnaveste. Corpul tau sufera. Daca esti asa, daca te gasesti in cele din urma coplesita si simti schimbari constante ale dispozitiei, forteaza-te sa te odihnesti. Incetineste ritmul vietii tale si reflecta asupra acestor cinci intrebari. Acestea te vor ajuta foarte mult. 1. Cat timp a trecut de cand te-ai bucurat de liniste si pace? Tacerea este sanatoasa pentru creierul tau. Este, de asemenea, pace pentru gandurile tale. Fa zilnic o „baie” de tacere si singuratate. Acest lucru te va ajuta sa incepi totul cu dreptul. In plus, te ajuta si sa te conectezi cu tine insati. Unele femei sunt obisnuite sa-si petreaca cea mai mare parte a zilei ingrijind pe altii. Aceasta inseamna ingrijirea rudelor dependente, ingrijirea copiilor, ingrijirea parintilor etc. In general, aceste femei nu profita de momentele intime, pasnice si senine pe care le avem cu totii atunci cand suferim de stres. Cu alte cuvinte, exista multi oameni care sunt obisnuiti cu niveluri ridicate de activitate si cu presiune in munca. Ei vad tacerea si singuratatea ca ceva ciudat si inutil. In acest caz, este aproape necesar sa iti acorzi o ora de tacere. Are beneficii imediate. 2. Ai conversatii semnificative? Conversatiile semnificative sunt cele pe care le avem cu oamenii care sunt capabili sa ne auda si sa ne inteleaga. Acesti oameni includ prieteni si familie care se conecteaza emotional si cognitiv cu noi. In acelasi timp, acest tip de conversatie este genul care iti permite sa iti eliberezi ingrijorarile. Aceste conversatii iti permit sa te arunci mai adanc in anumite aspecte ale vietii tale de zi cu zi, pentru a obtine o noua perspectiva. Intr-o lume cu ritm rapid, de inalta presiune, conversatiile semnificative isi pierd valoarea. Ai grija de ele. Incurajeaza intalnirile fata in fata pentru a vorbi despre tot si nimic. Incurajeaza intalnirile in care ai grija de emotii si te conectezi cu adevarat. 3. Chiar daca crezi ca poti face totul, nu poti. Ai dreptul sa te plangi. Nu, nu sunt 30 de ore intr-o zi si nu, nu poti da totul pentru toata lumea 90% din timp. Spunandu-ti „pot face totul” si „trebuie sa fac tot ce se asteapta de la mine” nu te va conduce nicaieri mai devreme sau mai tarziu. Cu toate acestea, probabil ca nu stii cum sa spui „nu pot”. In ciuda acestui lucru, este necesar si sanatos sa incepi sa spui cu voce tare una dintre urmatoarele fraze: – Sunt coplesita azi. Nu te pot ajuta. – Nu, cred ca nu te voi putea ajuta in cateva zile. Am nevoie de ceva timp pentru mine. – Nu, am decis ca nu pot face ceea ce ma rogi sa fac. Ma copleseste. – Nu ma simt bine si trebuie sa ma ocup mai mult de mine. 4. Fii mandra de tine si pretuieste-te in fiecare zi. Oamenii care sunt obisnuiti sa faca totul pentru ceilalti nu se simt recunoscuti. Putin cate putin, oamenii din jurul acestui tip de femeie presupun ca ea va fi mereu acolo. Ea este acolo pentru a ajuta, a sprijini, a intari, a fi o mana de ajutor si a avea grija de tot. Cu toate acestea, daca altii nu sunt capabili sa observe toate lucrurile bune pe care le faci, trebuie sa o faci singura. Nu este nimic in neregula cu a te pretui si a te iubi. Este in regula sa te simti mandra de toate lucrurile bune pe care le faci si sa fii suportul tau de zi cu zi. 5. Invata sa te ingrijesti pe tine insati. Daca exista ceva ce stii sa faci cu ochii inchisi, asta este sa ai grija de ceilalti. Ei iti guverneaza timpul, emotiile, grija, atentia si energia. Ce ar fi daca ai incepe sa iti oferi un pic mai mult? – Dedica-ti timp pentru tine insati. – Ia-ti un cadou. Daruieste-ti ceva ce-ti place. – Fa ceva ce iti place in fiecare zi. – Calatoreste. – Ai grija de imaginea ta. – Fa-ti prieteni care te fac sa razi. Nu astepta sa te gandesti la aceste idei. Fa o schimbare in viata ta daca intelegi ca ai nevoie de ea. Problema cu care ne confruntam atunci cand incercam sa multumim pe toata lumea este ca, pe langa faptul ca uitam de noi insine, nu vom putea niciodata sa-i facem pe toti fericiti. A-i satisface pe altii este considerat un lucru bun de catre multi, dar este foarte solicitant pentru persoana care se ingrijoreaza pentru toata lumea, dar mai putin pentru sine. De cand eram tineri, am fost invatati aceasta atitudine. Ni s-a spus sa facem lucruri pe care nu dorim intotdeauna sa le facem daca este ceea ce doresc altii. Din acest motiv, incepem sa uitam de noi insine Cu toate acestea, vine o zi cand suntem atat de storsi incat trebuie sa ne oprim si sa ne intrebam: „Cine sunt eu?” si „Ce vreau?” Din nefericire, s-ar putea sa nu stim Indiferent cum stau lucrurile, realizarea acestui lucru poate fi primul pas pe calea de a ne regasi din nou. Satisfacerea tuturor ne poate face sa suferim... Incercarea de a-i multumi intotdeauna pe altii poate provoca o multime de durere. Acest lucru se datoreaza faptului ca vom face lucruri pe care nu vrem sa le facem. In multe cazuri, vom renunta la propriile noastre valori. De exemplu, daca esti intr-o relatie si nu poti suporta mirosul de fum in casa, s-ar putea sa iti lasi partenerul sa fumeze in casa fara nici o mustrare, doar pentru a-l face fericit. Acest lucru creeaza o multime de frustrare imbuteliata, ceea ce va face ca lucrurile sa se inrautateasca doar pana cand, in cele din urma, relatia se estompeaza. De asemenea, s-ar putea ca parintii tai sa doreasca sa actionezi intr-un anumit mod diferit de cine esti sau doresti sa fii. Confruntat cu aceasta situatie, anxietatea ta iti spune sa apesi butonul „multumeste-i pe ceilalti”. Procedand astfel, vei continua sa incerci sa faci pe toti fericiti. Dar la ce pret? Reactionand asa nu iti acorzi prioritate, plasandu-te pe locul al doilea si ajungi in cautarea constanta a aprobarii altora. Sunt alte persoane sursa ta de fericire? S-ar putea sa para un paradox gandul ca placerea tuturor celor din jurul tau te poate face sa suferi. Cu toate acestea, exista o explicatie pentru acest lucru: daca faci acest lucru, iti pui fericirea proprie in mainile altcuiva. In momentul in care incepi sa ii satisfaci pe altii pentru a te simti mai bine despre tine sau in momentul in care o alta persoana este suparata sau dezamagita de tine, te confrunti cu anxietate si vrei sa schimbi situatia. Te gasesti intr-o alee fara iesire Apoi, vei incerca sa scapi de conflict. Vei recurge la a incerca intotdeauna sa fii sigur ca opinia ta este ceea ce vor alte persoane sa auda. Apoi, pur si simplu vei merge acolo unde altii vor sa mergi, nu de unde vrei tu sa mergi. In cele din urma, ce fel de viata traiesti? Este a ta sau a altcuiva? Daca nu iei controlul, viata ta poate deveni lipsita de sens. Nu poti sa pierzi somnul din faptul ca un prieten e suparat pe tine pentru ca ai spus „nu” unei iesiri in oras, indiferent de motiv. – De asemenea, nu te poti ingrijora sa te asiguri ca ai indeplinit asteptarile pe care toata lumea le are pentru tine. – Trebuie sa inveti sa accepti dezaprobarea sau negativitatea atunci cand iti expui opiniile, iei decizii sau faci ceea ce vrei. Ceilalti vor trece peste asta! Incepe sa te faci fericit Pentru a te impiedica sa ii multumesti pe toti cei in jurul tau, trebuie sa lucrezi cu adevarat la stima ta de sine. Pe langa nesiguranta ta, probabil ca din acest motiv ai inceput sa actionezi in acest fel. Odata ce stima de sine este acolo unde ar trebui sa fie, trebuie sa incepi sa schimbi unele obiceiuri vechi. Incepe sa spui „nu” cand doresti sa spui „nu”. Daca cineva se supara, nu te simti coplesit. Mai devreme sau mai tarziu, vor trece peste asta (nu este sfarsitul lumii!). Fa din tine o prioritate Acorda prioritate deciziilor tale, ceea ce doresti, opiniile si visele tale. Dar, mai presus de toate, prioritizeaza-ti bunastarea. Nu trebuie sa faci nimic care nu te face sa te simti bine. Te extenuezi in zadar. Tu suferi, iar asta poate provoca anxietate si depresie. De ce să nu începi să trăiești pentru tine?