Mesajul tranșant transmis de Ion Ceban în cadrul vizitei la Exdrupo

Încă în vară, Adrian Candu, finul de cununie a lui Vladimir Plahotniuc, tot el Ulinici, mai nou Novak, anunța la data de 22 iunie, în cadrul unui talk-show că nașul său se află la Londra (VIDEO AICI), acolo unde s-ar fi întânit la data de 20 iunie cu el și familia acestuia. Drept confirmare a informației lansate de Candu, și Mihail Gofman la data de 27 august a prezentat dovezi că Plahotniuc ar fi părăsit teritoriul SUA încă la data de 17 iunie 2019.Mai jos, în text, ne vom întoarce la Londra. Pentru că din această locație extrem de interesantă, procesele legate de Aeroportul Internațional Chișinău se văd și se înțeleg mult mai bine. Acum însă să urmăm cronologic șirul evenimentelor.Tot în august 2019 a fost făcut anunțul potrivit căruia Aeroportul a trecut în gestionarea miliardarului Nathaniel Rothschild, membru al uneia dintre cele mai influente familii de pe întreg globul. Preluarea aeroportului s-a făcut prin procurarea de către firma lui Rothschild a unui pachet de acțiuni de la firma KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD care deține la rândul său compania Avia Invest, gestionara contractului de cesionare a Aeroportului Internațional Chișinău.Scheme.md a intrat în posesia documentelor care demonstrează tranzacțiile din jurul Aeroportului Internațional Chișinău. În actele de mai jos vedem tranzacția din 8 august prin care administratorul și acționarul KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD (TENEV MARIN MIHOV – mai jos veți vedea de ce este important acest nume) cedează companiei lui Rohtschild NR INVESTMENTS acțiunile.AVIASHOR by Scheme MD on ScribdȘtirea a pus în derută totală Guvernul de la Chișinău, or apariția numelui lui Rothschild în schemele legate de Aeroportul Chișinău nu prevestea nimic bun în procesul de recuperare a acestui activ de către stat. Analiști, economiști și specialiștii din Guvernul Sandu, o bună parte dintre ei trecuți prin Harvard și Oxford, au pus cruce pe recuperarea din concesionare a unicului aeroport funcțional din Moldova.Autoritatea unuia dintre cele mai grele nume din lume a făcut Guvernul Sandu să se blocheze în acțiuni și chiar să meargă pe ascuns la întâlniri secrete, pe care le-au avut cu miliardarul atât Maia Sand, cât și Ministrul economiei Vadim Brânzan, întâlniri pe care tot SCHEME.MD le-a făcut publice.La un moment dat, până și presa de la Chișinău a luat apă în gură, și a trecut pe linie moartă subiectul pentru a nu prejudicia imaginea Guvernului, care se arăta incapabil în depășirea problemei. Pe de altă parte, la acea etapă, ieșirile Președintelui Dodon în cadrul Consiliului Superior de Securitate prin care cerea de la Guvern recuperarea Aeroportului erau văzute ca un fel de sare pe rană și erau trecute cu vederea de cea mai mare parte a presei, care încerca să insufle ideea că Dodon nu face nimic altceva decât să obțină puncte din impotența Guvernului Sandu.După căderea Guvernului însă istoria a luat o întorsătură și mai interesantă. Cu câteva zile în urmă Rothschild a anunțat că nu mai este proprietar al Komaksavia Airport Invest LTD. Iar presa care a tăcut aproape jumătate de an, după câteva comunicate venite de la AVIA INVEST a lansat informația potrivit căreia noul beneficiar al contractului este rusul Andrei Goncearenco.Deși acest Goncearenco este un personaj intrat în disgrația Kremlinului și are dosare penale la Moscova, ascunzându-se acum în Londra, presa de la Chișinău a scris despre el că ar fi o persoană influentă și îl prezintă ca pe un ex-top-manager de la Gazprom, lăsând să se înțeleagă că în spatele tranzacției ar sta Kremlinul și Igor Dodon.Datele de la registratorul cipriot arată însă cu totul și cu totul alt tablou. Și anume – după ce din KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD (Firmă care deține Avia Invest) s-a retras NR Investments a lui Rothschild, aceasta a revenit în mâinile precedentului proprietar TENEV MARIN MIHNEV. Cu alte cuvinte, în schemă nu a apărut un nou proprietar, iar situația a revenit acolo de unde a plecat în august 2019. Atunci când Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc erau adevărații gestionari ai întregei scheme.AVIASHOR by Scheme MD on ScribdAșadar, din document înțelegem clar, nu s-a întâmplat nimic mai mult decât retragerea lui Rothschild din schemă, nici vorbă despre apariția unui nou proprietar.Prezența lui Rothschild în gestionarea Aeroportului Chișinău nu-și mai avea rostul odată cu demiterea Guvernului Sandu, or autoritatea acestuia nu mai are nici o valoare în fața rușilor, care au preluat puterea de facto în Moldova. Din contra, este o chestiune de principiu pentru ruși să-l deposedeze pe unul dintre capitaliștii de talie mondială de o afacere și să o declare ilegală, chiar și prin intermediul justiției moldave, mai ales dacă alungarea lui din Moldova i-ar aduce și puncte electorale omului Kremlinului – președintelui Igor Dodon.Astfel pentru a nu-și pierde investițiile, Rothschild decide retragerea sa din joc, mai ales că nu mai poate miza pe propria autoritate în fața rușilor. Evenimentul le-a picat la țanc oamenilor care au gestionat schema de deposedare a statului de Aeroport. Or, timp de jumătate de an Rothschild nu a făcut decât să le țină locul și să fie un fel de garanție că nimeni nu le va lua locul.Dar cine sunt ei, oamenii din spatele schemei? După cum am scris la începutul acestui material – să încercăm să privim toată cacealmaua de sus, direct de pe Big Ben-ul Londonez, acolo unde s-a adunat toata crema șmenarilor din spațiul Ex-Sovietic: Plahotniuc, prietenul său Gorbunțov (care a participat activ în laundromatul rusesc, motiv de dosar penal în Rusia în care figurează și Plahotniuc), și rusul scos pe post de FrontMan – Andrei Goncearenco.Aeroportul este un activ foarte apetisant pentru toată această grupare cu grave probleme la Moscova. Or, nu este un secret că Ilan Șor nu a acționat niciodată de unul singur la Aeroport, iar fără ajutorul lui Plahotniuc nu i-ar fi reușit niciodată preluarea activului.Mai mult ca atât, datele adunate de Scheme.MD, arată legături directe ale vechiului-nou proprietar de fațadă al KOMAKSAVIA AEROPORT INVEST LTD – Tenev MARIN MIHNEV cu Vladimir Plahotniuc. Legăturile dintre cei doi au fost demonstrate și de către Dorin Chirtoacă. Fostul primar general a declarat că Tenev este partener de afaceri cu Vladimir Russu, ultimul fiind fostul proprietar al ”Casei Albe” din capitală, imobil procurat de Plahotniuc.Mai mult, Chirtoacă a mai spus și despre faptul că prima adresă juridică a firmei KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD a fost pe adresa unde sunt înregistrate și alte firme deținute de către fostul finanțator al PDM.Așadar, Tenev este omul care deține oficial pentru Vladimir Plahotniuc și Ilan Shor acțiunile KOMAKSAVIA AIRPORT INVEST LTD. Actele oficiale demonstrează că Andrei Goncharenko a fost introdus doar verbal în schemă, fictiv, pentru a crea incertitudine în presăși a bulversa opinia publică.Combinația aproape că le-a reușit celor din gruparea londoneză, însă actele din Cipru demolează totul, unicii oameni de la care statul trebuie să preia aeroportul înapoi rămân aceiași – Șor și Plahotniuc.De unde totuși s-a luat rusul ANDREI GONCEARENCO și de ce presa a înghițit atât de ușor această momeală?Ca să înțelegem cum a reușit Șor și Plahotniuc să creeze această confuzie trebuie să știm că există două firme KomaksAvia. Una în Cipru și una în Moscova. Cea din Moscova a fost proprietatea lui Goncearov și era administrata de Modris Karklinsh. Doar că ea și-a vândut activele celei cipriote Komaksavia Airport Invest LTD încă în 2016. Inclusiv acțiunile din Avia Invest. La 16 mai 2018 unic acționar al Komaksavia Airport Invest LTD devine omul lui Plahotniuc și Șor – Tenev. datele despre firma lui GoncearencoAstfel orice legături ale lui Goncearenco cu Avia Invest se termină exact în 2018. Urmează tranzacția cu Rothschild care este anulată în decembrie 2019, iar potrivit datelor registratorului cipriot, beneficiar cu acte în regulă a contractului de concesiune a Aeroportului redevine Tenev Marin Mihnev.Numele lui Goncearenco (a cărui companie moscovită nu mai este activă din ianuarie 2019) a fost introdus special, cu acordul lui, de echipa Londoneză din care face parte, doar pentru a încurca și mai mult ițele acestei istorii foarte încurcate.Iar presa, ca de obicei, a lucrat superficial și a servit doar ceea ce le-a oferit marii combinatori – tot ei proprietarii companiilor care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău – Plahotniuc și Șor.P.S: Pe finalul acestui material putem spune că totuși este greșit să credem că Aeroportul Internațional Chișinău a ajuns din nou pe mâna lui Șor și Plahotniuc. După concesionare, el nu a fost niciodată pe alte mâini. Șmecheria cu deținerea temporară de către Rothschild a contractului de cesionare nu a fost decât o manevră bine gândită, menită să sperie Guvernul de la Chișinău care, în persoana Maiei Sandu și a lui Vadim Brânzan nu a făcut decât, să se sperie la auzul numelui Nathaniel Rothchild și să renunțe la orice luptă. (Vom reveni)sursa: SCHEME.MD