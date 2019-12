Obiectivele de viitor ale primăriei în comun cu Grădina Zoologică este atracția turistică pentru Chișinău

17:45

Cicliştii aflaţi în apropiere de Adelaide au observat exemplarul de koala care stătea în mijlocul drumului, iar când au oprit acesta s-a apropiat de ei şi a părut să ceară apă, după cum a povestit vineri pentru 7news.com Anna Heusler. "Evident, am oprit pentru că voiam să-l mutăm din drum", a spus ea. "Eu am oprit bicicleta, iar el a venit la mine - foarte repede pentru un koala - şi în timp ce i-am dat să bea din toate sticlele noastre cu apă, s-a urcat pe bicicleta mea. Niciunul dintre noi nu a mai văzut aşa ceva", a adăugat Heusler. O înregistrare video publicată de Heusler pe contul său de Instagram (@bikebug2019) a fost vizualizată până sămbătă de peste 96.000 de ori. Incendiile de vegetaţie care au devastat Australia de Sud şi coasta de est a continentului în ultimele trei luni s-au soldat cu moartea a cel puţin 2.000 de exemplare de koala, conform datelor prezentate la începutul lunii decembrie în Parlament. Animalele au murit fie în incendii, fie din cauza înfometării şi a deshidratării rezultate, după cum a declarat la acea vreme activistul de mediu şi totodată preşedintele North East Forest Alliance (NEFA), Dailan Pugh. Directorul Total Environment Centre, Jeff Angel, a avertizat că supravieţuirea koala este la nivel de situaţie de urgenţă din cauza incendiilor de pădure. "Cerem Guvernului să facă mai mult şi rapid", a declarat el sâmbătă pentru News Ltd. Ministrul Mediului din Australia, Sussan Ley, a declarat că până la 30 de procente dintre exemplarele de koala din regiunile afectate de incendii din statul New South Wales au pierit.