Vanzatorii de la noi spun ca brazii nevanduti in Romania de Craciun au ajuns ieri in Moldova, iar astazi sunt deja in piete si se vand la pret dublu - VIDEO

Vanzatorii de la noi spun ca brazii nevanduti in Romania de Craciun au ajuns ieri in Moldova, iar astazi sunt deja in piete si se vand la pret dublu - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md