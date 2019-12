video | „Doamnă, aveți fracțiune?”, „de-atâta” și „Fericiun Crecit”. Frazele devenite virale pe rețelele socializare din Moldova în 2019

13:50

O nouă lege, care interzice vânzarea produselor din tutun către oricine are vârsta sub 21 de ani, a intrat în vigoare. Anunțul a fost făcut de US Food and Drug Administration (FDA). Săptămâna trecută, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat noua vârstă minimă pentru a procura un pachet de țigări. Prin urmare, vânzarea tutunului … Articolul În SUA a intrat în vigoare legea care interzice vânzarea tutunului pentru tinerii sub 21 de ani apare prima dată în ZUGO.