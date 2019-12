Președintele ceh Zeman critică nemulțumirea Moscovei privind comemorarea invaziei sovietice din 1968

19:10

Cum s-au răsfrânt neînțelegerile de la vârful puterii asupra comunităților din Republica Moldova? În ce măsură primarii sunt afectați de schimbările frecvente de guvern? Or, în 2019, trei guverne s-au perindat la cârma țării. Aceste și alte întrebări în interviul de bilanț realizat cu primarul satului Slobozia Mare, Valentina Carastan:Valentina Carastan: „Comunicarea este cel mai important lucru, ca să vorbesc acum de cuvântul acesta legat de nivelul întâi și nivelul doi și central este încă mult de lucru aici. Deci, lipsește capitolul comunicarea între administrațiile locale, raionale, centrale ori ele există în funcție de politic.”Europa Liberă: Cât de mult afectează asta?Comunicarea există în funcție de politic...Valentina Carastan: „Foarte mult și dacă n-ai curajul să mergi înainte, indiferent ce s-ar întâmpla la celelalte niveluri, abandonezi și pleci ori trebuie să ai mult curaj astăzi în Republica Moldova ca să iei de coarne viața, în special a unei primării.”Europa Liberă: Dvs. sunteți deja la al patrulea mandat. La început cum de ați convins oamenii să aibă încredere într-un primar femeie? Și dacă există discriminare, dacă ați simțit la nivel local?Valentina Carastan: „Vai, cred că am simțit-o cel mai mult din Republica Moldova. Să vă zic ce am pățit eu în 2007, când candidam la funcția de primar. Deci, oponenții mei mergeau cu o mașină decapotabilă prin sat, cu o tobă, băteau în tobă, și strigau: „Nu votați baticul, broboada, femeia!”. Iată așa experiență am avut, dar peste ani au înțeles că se lucrează și s-au retras. Slobozia Mare este un sat cu 6.000 de locuitori. Întotdeauna la conducere au fost bărbați, în toate domeniile și ei nu înțelegeau cum o femeie acum să conducă o localitate atât de mare. Dar prin multă muncă, prin transparență, pentru că este foarte important într-o primărie să fie transparent tot ce faci, ca oamenii să nu mai aibă gânduri negative: oare de unde vin banii, oare unde se duc, oare ce face cu dânșii? Și am înțeles că dacă tu le povestești totul oamenilor și dacă îi mai și întrebi: ce să facem cu banii, cum credeți, unde e mai bine să folosim banii?, atunci încrederea crește, și crește bine.”Europa Liberă: Cum se poate multiplica și la nivel central, pentru că cele mai recente sondaje arată că oamenii, de exemplu, nu au încredere în parlament, nu prea au încredere în guvernanți?Valentina Carastan: „Păi, eu zic că guvernarea ar trebui foarte mult să discute cu oamenii simpli; guvernanții ar trebui să nu se mai certe, pentru că noi vedem de câțiva ani buni doar certuri la televizor, de parcă ți-ai face impresia că șede cineva și gândește care pe care, cum, ce să mai facă, cui să-i facă. Oare când gândesc ei politici despre țară, despre oameni? Ar trebui mai mult să plece urechea la nevoile oamenilor, așa cum o facem noi, primarii, că zi de zi oamenii ne vizitează și tu nu poți pe un om să-l alungi, să-i spui că nu pot să fac astăzi, dar voi încerca să te ajut, pot să dau un telefon, pe când guvernarea este foarte bine izolată de cetățeni. Eu vin de la un minister, nu-i dau numele, dar acolo trebuie să intri la niște cabinete cu…”Europa Liberă: ...cip de securitate.Valentina Carastan: „Da, cu cip de securitate. Și am zis, Doamne, de ce, măcar noi primarii, dar dacă vine un cetățean simplu, are și el nevoie poate de un minister. Deci, izolarea autorităților centrale de cetățeni eu o simt ca primar.”Europa Liberă: Anul 2019 cum l-ați văzut Dvs. ca primar?Valentina Carastan: „L-am văzut ca o scânteie de adevărată democrație. Eu de firea mea sunt mai curajoasă, dar, uite, anii precedenți puneau și pe mine o amprentă așa, mai de frică. Să știți că anul 2019 a fost ca o descătușare, cel puțin eu am simțit-o, ca după aceea să rămânem dezamăgiți. Sperăm să se revină la normalitate, să se gândească la oameni și mai puțin la acele interese de grup sau lucruri meschine.”Europa Liberă: Dar cât de mult politicienii încearcă, să zic așa, să controleze primarii?Valentina Carastan: „O încearcă, o încearcă mult. Prin faptul că tu trebuie să fii membru al unui partid pe care nu-l vrei și când guvernarea îți cere să fii membru la dânșii, deci, asta este control direct și ar fi o mare salvare pentru republica noastră să dispară nivelul doi. Atunci când va dispărea…”Europa Liberă: Raioanele?L-am văzut ca o scânteie de adevărată democrație...Valentina Carastan: „Raioanele. Când vor dispărea consiliile raionale, cel puțin, nu știu cum vor face-o, să știți că mai puțin politicul va avea influență asupra primarilor.”Europa Liberă: De ce?Valentina Carastan: „De atâta că legătura centrului cu primarii este prin nivelul doi.”Europa Liberă: Cât de mult vă afectează, iată, ca primari, certurile de la centru?Valentina Carastan: „Se răsfrânge prin aceea că aștepți să se realizeze niște lucruri sau vezi că se face o lege bună și iarăși se schimbă guvernările, iar se întâmplă ceva la centru. Ne afectează lucrul acesta, întrucât nu este o stabilitate politică. Până la urmă, suntem o țară atât de mică, de ce ar trebui atâtea partide?”Europa Liberă: Unii ar spune că, de fapt, primarul dacă nu vrea – nu intră într-un partid care nu-i place. Dvs. ce i-ați răspunde, la modul practic cum e?Valentina Carastan: „Se poate, doar că acel primar trebuie să-și asume niște responsabilități. Bunăoară că va putea să îndeplinească promisiunile făcute în campania electorală, pentru că nu trebuie să ne ascundem, în Republica Moldova, astăzi, dacă primarul nu este acolo unde trebuie, nu poate să realizeze multe lucruri. Eu niciodată n-am fost membră a unui partid care nu mi-a plăcut.E greu, am simțit că nu am primit niște surse financiare, am simțit că am fost discriminată în unele lucruri în comparație cu alte primării, dar am rezistat, am mers înainte, pentru că este mai de valoare demnitatea și onoarea oricărui om în orice situație, în oricare timpuri.”Europa Liberă: De la 2020 ce așteptări aveți?Aștept realizări mai mare pentru satul meu...Valentina Carastan: „În primul rând, aștept realizări mai mare pentru satul meu. Avem două proiecte frumoase, să dea Dumnezeu să le ducem la capăt. Sunt tot pentru slobozenii mei, ca să rămână acasă, să nu mai plece, punem accentul pe dezvoltarea economică a localității.”Europa Liberă: Despre ce proiecte e vorba?Valentina Carastan: „Până acum, primăria era pe o punte și avea agenți economici pe altă punte, acum acest proiect ne-a unit foarte bine. Este vorba despre susținerea producătorilor locali. Noi avem foarte mulți oieri în localitate, care produc brânză de calitate, pe care o cumpără și cei din județul Galați, vin la noi și cei din Ucraina, din orașul Reni. Suntem vestiți prin brânza autentică de la Slobozia Mare; avem producători de carne; avem producători de legume; avem o piață cu o tradiție de 40 de ani în localitatea noastră, dar care nu corespunde condițiilor, întrucât nu avem hală de carne, nu avem hală de lactate. Și atunci, rigorile legislației ne dau de sminteală și vrem să ne adaptăm la standardele europene. În general aștept ca anul 2020 să fie mai bun și să nu mai vedem oameni necăjiți, atâta lume necăjită, atâta lume sărăcită, e chiar trist, pentru că omul are o viață și e păcat s-o trăiască depinzând de cineva anume care face niște reguli altfel decât ar trebui să fie.”