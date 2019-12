Cei despre care povestim la străini cu mândrie

09:40

PE SCURT În fiecare weekend, echipa Moldova.org recomandă spre lectură articole publicate de instituții de jurnaliști pe care le urmărim și a căror muncă este un exemplu bun pentru noi. Deși aceste materiale relatează niște istorii triste, totuși acestea vă vor pune pe gânduri și poate chiar vă vor face mai buni. PE LUNG TakieDela: Живучий […] The post Moldova.org recomandă: DoR, Recorder și TakieDela appeared first on Moldova.org.