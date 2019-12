Canada a tăiat secvenţa în care Trump apare în „Singur acasă 2“

Secvenţa din „Home Alone 2” în care apare preşedintele Donald Trump a fost tăiată pentru ca filmul să se încadreze în orar, a explicat Canadian Broadcasting Corporation, citată de Variety. Într-un răspuns la comentariile apărute în social media după ce a fost difuzat lungmetrajul, Canadian Broadcasting Corporation a spus că secvenţa din „Home Alone 2: Lost in New York” (1992) în care apare actual

