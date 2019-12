Cânepa produsă în România a interesat cercetătorii din SUA

15:20

Spre sfârșit de an, producătorii din țară fac totalurile, dar și planuri pentru următorul sezon. Și pentru că o dezvoltare dinamică are loc alături de parteneri de încredere, Compania Limagrain Moldova a organizat o întrunire de lucru în cadrul căruia a prezentat partenerilor, fermierilor și producătorilor agricoli rezultatele obținute în acest an, dar și planurile […]