VIDEO// Bill Gates, Secret Santa într-un grup Reddit. El a trimis un pachet de peste 36 de kilograme

BERBEC O zi în care configurația astrologică îți aduce noroc bun. Mai în toate domeniile. Dar poţi să ții cont și de sfaturile prietenilor și ale membrilor familiei, pentru programul sărbătorilor! Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi frigul şi zăpada! TAUR Dacă eşti la serviciu trebuie să ții locul celor plecați în vacanță. Nu te speria, stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin fişiere. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din Dan Puric. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, dacă lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : „totul sau nimic”! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău cotidian. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură! GEMENI Dimineață densă, fie că eşti acasă, la curăţenie, fie la serviciu, undeva. Domeniul favorizat este cel sentimental, poate întâlnești pe cineva, cumva, pe seară, poate la un film nou. Oamenii se schimbă, situaţia se schimbă – nu este bine să încremeneşti în poză. Trebuie să ştii cel mai bine acest lucru, doar eşti ca argintul viu. Mercurul este metalul zodiei! Dar uneori uiţi lucrul acesta, mai ales dacă anturajul este obtuz şi mediocru. Întelegerile trecute trebuie mereu reînnoite, atât în afaceri cât si in dragoste, altfel partenerii işi cam „uita obligaţiile” ! Apoi, astăzi este o zi din perioada de sfârşit de an când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic anul ăsta”, aşa că ceva, ceva, trebuie să faci! RAC Energia şi optimismul îţi revin treptat, continuă cu ceea ce ai de făcut. Conjunctura arată că, pe plan mental, eşti motivat şi într-o stare de spirit bună. Nu pleca la drum lung. Cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la cumpărături, vei evita neplăcerile. Trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare. De asemenea, trebuie să continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni sau rude. LEU Dinamic şi combativ, astăzi te implici într-o idee, un proiect important, la serviciu sau acasă. Trebuie să mai ai răbdare pentru interesele tale personale, aspectele nu te ajută prea mult. Astazi ai o imagine care poate fi mult îmbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te repezi să dai sentinţe! Nu incerca sa impui anturajului si lumii intregi propriul sistem de referinta, ci mai bine respecta regulile jocului – asta ca sa obţii ceea ce vrei. Repet mereu şi lucrul acesta, poate odată şi odată chiar o să vrei să-l experimentezi călcând-ţi pe propria coadă imperială. Evită astăzi discuţiile seriose şi strategice cu femeile, de orice sex sau orientare sexuală ai fi. Cu un compliment bine plasat poţi schimba cursul discuţiei. Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi dusmanii, mai ales in dragoste, pentru ca dacă calci pe dintii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de proto-ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! FECIOARĂ Petrecerile și efortul din ultimul timp te doboară astăzi. Trebuie să faci o pauză și mai ales să modifici comportamentul alimentar. Mâncare ușoară, salate, fructe și mult, mult somn. Stelele iţi recomandă sa nu intri astazi in competitie cu persoane nascute in zodia Berbecului sau a Leului, in general cu semnele de foc. Nativii din zodia Fecioarei, ca cei mai mari consumatori de sapun din zodiac, au uneori înclinarea, din prea mare grija faţă de alţii să nu le vadă defectele evidente. Mai mult, în cazul tău încerci să-i “speli” de pacate in mod nepermis şi pana la urma pagubos. De aia ai dezamagiri pe care nu le meriţi! Pe seară un procent dintre Fecioare se gândeşte la o cină festivă, poate în doi. BALANȚĂ Conjunctura astrologică indică o perioadă favorabilă, dar, astăzi, atenție ce cumperi și cât cheltuiești. Moderație la regimul alimentar. Amână ce nu poți rezolva, este o metodă verificată. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau macar printr-un supermarket local in căutarea unui obiect dragut, util şi poate chiar şi ieftin. O informaţie în legătură cu nişte bani, dar nu spera că se rezolvă imediat. Toată ziua este sub semnul, care, de fapt nici nu este prea negativ, al amânării şi al întârzierii. Săracul Saturn, face şi el ce poate. Nu este rea ziua de astăzi, dar totul este statistic, stohastic, este probabilistic. Trăim într-o posibilă probabilitate! SCORPION O zi nu prea grozavă. Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, doar activitatea minimă cotidiană. Nu te băga în chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viata intima a unui coleg, a unui prieten, a unei rude. Limitează-te la trăncăneala mondenă obişnuită. În Orient se spune că trebuie să-ţi oferi ajutorul de trei ori. Dacă eşti refuzat de trei ori înseamnă că ţi-ai făcut datoria. Nu poţi, nu este permis, să “ajuţi” pe cineva împotriva voinţei lui. Chiar dacă este rudă apropiată, chiar dacă este copilul tău! Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, să te conducă şi să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur. SĂGETĂTOR Astăzi te simți chiar bine pentru că te simți în relativă siguranță iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieții! Relaţiile cu familia şi anturajul pot sa sufere unele modificari in sensul unei segregatii urmare repetatelor tale declaratii ca vrei sa pleci din ţară. Trebuie să te hotărăşti dacă chiar vrei să emigrezi, să schimbi totul, sau este doar o scuză ca să nu-ţi asumi responsabilităţi. Secretul cel mare este că peste tot este la fel, ba în unele locuri este mai rău decât în România. Ceea ce s-a pierdut se va găsi. Regăseşti fie un obiect pierdut, fie ceva ce ai rătăcit, poate chiar sentimente sau trăiri. Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul la serviciu sau cu familia, dacă eşti înţelept şi stai acasă în acestă seară. CAPRICORN Atenţie la vremea schimbătoare, la incidentele pe zăpadă, la băuturile reci. Chiar dacă nu este ziua ta de naștere, poți primi mici atenţii, cadouri, de la membrii familiei şi/sau prieteni. Fraza care „se poartă” este : “voi vă faceţi treaba voastră, eu mi-o fac pe a mea”. Şi se adugă : “O să avem cu toţii de câştigat!”. Viaţa este o continuă succesiune de imagini şi iluzii… Poate este ziua ta şi chiar vrei să te bucuri de ea cum vrei tu – nu cum vor alţii. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, aşa că poţi avea o surpriză plăcută. Nu uita că in dragoste, ca şi în politică, este relativ uşor să caştigi increderea, dar este extrem de greu să-ţi respecţi promisiunile facute! Nu pleca la drum, mai ales la căderea serii. VĂRSĂTOR Domeniul familiei, al parteneriatului de viață este avantajat de conjunctura astrologică. Poți profita ca să stabilești unele lucruri cu jumătatea ta, să faceţi împreună planuri pentru 2020. Astăzi lasă analizele sofisticate pe altă dată. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discuţiile avute în ultimul timp cu colegii şi cu rudele te avantajează sa fii elocvent şi sa ai astăzi ultimul cuvant. Pe de altă parte, viata ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. In orice caz, trebuie sa dai dovada de discreţie, diplomatie şi eleganta. Poate că, totuşi… în această perioadă relaţiile se stabilesc mult mai uşor! PEŞTI Trebuie să fii energic, dinamic, ca să poți rezolva satisfăcător problemele de la serviciu și/sau de acasă. Pe seară poți să faci vizite sau, după caz, poţi primi o veste, poate o invitaţie. Astăzi ai prilejul de excepţie să întâlneşti o persoană deosebită. Priveşte în jur cu atenţie, oamenii de calitate nu sar în ochi. O zi bună, care poate deveni şi mai bună dacă gândeşti pozitiv şi nu te repezi. Mai pe seară, o veste bună despre o călătorie, exceursie şi poate, nişte bani. Adesea, şi astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte în analiza atentă a descrierii faptelor, aşa că analizeaza situaţia cu multă atenţie. Astăzi coopereaza, dar atentie la confesiuni. Nu te lega la cap, dacă nu te doare capul. Atenţie la un Leu, sau Leoiacă, din anturaj.