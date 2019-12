Întreprinderea municipală „EXDRUPO” are un nou șef interimar

10:20

Familiile cu copii pot beneficia de sprijin familial din partea statului. Dacă familia cu copii este într-o situație de risc, ea are posibilitate să solicite asistenței sociale sprijin familial, care se acordă în sumă de până la patru mii de lei per copil. În cazul unei familii de adulți, la fel, există suport monetar în … Articolul Familiile vulnerabile pot solicita sprijin de până la 4 mii de lei per copil apare prima dată în TVC.