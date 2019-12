Briceni: Un bărbat, condamnat la pușcărie pentru păstrarea și vânzare a drogurilor în proporții deosebit de mari

10:20

Cel puțin 60 de pasageri ai avionului prăbușit, printre aceștia și copii, au fost transportați la spital. Nu mai puțin de 40 de echipaje de ambulanță au fost trimise în zona în care s-a prăbușit avionul, notează CNN. Kazakhstan plane crash: Bek Air plane goes down near Almaty airport; multiple fatalities reported • pic.twitter.com/zE0EfMckce — Breaking911 (@Breaking911) December 27, 2019 Aeronava de tip Fokker 100 a companiei Bek Air a decolat de pe Aeroportul Internațional Almaty și efectua un...