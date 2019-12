Stop cadru. Cine pe cine ajuta? Desi anterior spunea ca este sustinut financiar de parinti, acum Igor Dodon spune ca: "Mama m-a rugat sa facem reparatie in casa si, impreuna cu fratele, am facut" - VIDEO

11:00

Igor Dodon s-a filmat in casa de la Sadova. A aratat ograda, fantana, beciul: "Unii imi spun sa fac vin de casa si sa-l numesc de-atata". Momentul in care a intrat in casa, cu camera dupa el, si a fost intalnit de mama sa: "Sa va povestesc cateva lucruri despre presedintele Dodon, nu... omul normal Dodon" - VIDEO