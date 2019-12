CUTREMUR de 5,1 în apropiere de o centrală nucleară din Iran

15:50

Alla Pilipetcaia, deputata PSRM in consiliul raional Soroca, s-a facut remarcata ieri prin mesajul amuzant dedicat locuitorilor orasului Soroca la Iarmarocul de Craciun. Momentul a devenit viral pe Internet, adunand zeci de mii de comentarii, like-uri si distribuiri pe retelele de socializare.Consilierei i-au fost necesare doua cuvinte pentru a se face cunoscuta atat in tara, cat si peste hotarele ei. Urarea „de milioane” am auzit-o, insa sa vedem cine este ea si ce cifre are in conturi deputata.Alla Pilipetcaia este fiica vitrega a primarului de Soroca, Lilia Pilipetcaia. Conform „Ziarul Nostru” de la Soroca, ea s-a nascut in orasul Soroca. A absolvit Universitatea Agrara din Kirovograd, Ucraina, specialitatea inginer-tehnolog. Se ocupa cu antreprenoriatul in sfera comertului din anul 2000. Peste 5 ani a inceput a lucra la intreprinderea de producere a mezelurilor „Debut-Sor”, fondata de tatal sau. In 2013 a devenit director general al intreprinderii.