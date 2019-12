Ministrul educației a demisionat după alocările bugetare sub așteptări

06:00

“Da”-ul răspicat este pentru unii dintre noi un obicei, însă pentru mulți alții reprezintă o dependență. Aceea de a face pe plac tuturor, de a se lăsa pe ultimul loc, de a renunța la sine. Cu totii am avut cel putin o relatie de care nu suntem mandri, in care am invatat mai mult decat am reusit si in urma careia am ramas cu gustul amar si concluzia de care nu mai vrem sa ne dezlipim ...