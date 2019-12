Accidente de groază, pe traseele din țară. Trei femei au murit, iar un minor se află la spital în stare critică | VIDEO

11:40

Statul Vatican vrea să concureze în competițiile internaționale de sport și are în plan înființarea unui comitet olimpic. Proiectul are ca prim obiectiv, pe termen mediu, calificarea la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, scrie digi24.ro. În momentul de față, Vatican are echipă de atletism, dar are în plan și dezvoltarea altor sporturi, printre … Articolul Vaticanul vrea să participe la Jocurile Olimpice din 2024 apare prima dată în TVC.